Ödemiş geliyor

İzmir Anakaya Lojistik Süper Amatör Lig (SAL) 3.Grup'ta mücadele eden Ödemişspor adeta şampiyonluğa koşuyor. BAL Ligi'ne yükselme mücadelesinde iddiasını her geçen hafta daha da güçlendiren kırmızı-lacivertlilerin toplam 15 maçtır bileği bükülmüyor. Taraftarlarıyla bütünleşen Efeler son 8 maçta da sahadan 3 puanla ayrılarak rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Ligde oynadığı 21 maçta 16 galibiyet 4 beraberlik elde eden Ödemişspor tecrübeli teknik direktör Adnan Buber yönetiminde başarıdan başarıya koşuyor.

"KİMSE MERAK ETMESİN"

Tarihi Saraçoğlu Stadı'nın bir türlü yenilenemeyen 17 yıllık yıpranmış saha zemininin sporcu sağlığını tehdit etmesi sebebiyle iç saha maçlarını portatif tribünle hizmet veren Zafer mahallesindeki stadyumda oynamak zorunda kalan Ödemişspor rakipleriyle olduğu kadar zorlu şartlarla da mücadele ediyor. Antrenör Adnan Buber, "Ödemişspor'un başarısı için kenetlendiklerini belirterek "Kimse merak etmesin. Yolun sonunda şampiyonluk var" diye konuştu.