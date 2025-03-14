Altınordu çıkış peşinde

Fethiye deplasmanında hiç istemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Deplasmanda oynadığımız karşılaşmada mağlubiyeti hak etmedik buna karşın galibiyeti hak ettim mi ona da hayır. Ortada giden maçı kazanan rakibimizi tebrik ediyorum. Maçın detaylı analizini yaptığımızda oyuncularıma şunu söyledim. Sahada bir çok şeyi istemediğimiz şekilde yansıttığımızı gördük. Oyun anlamında ne rakibe üstünlük kurabildik ne de rakibin altında kaldık fakat mağlup olduk. Artık o maç geride kaldı" dedi.

Ersan Parlatan, Pazar günkü Batman Petrol Spor ile oynayacakları mücadele hakkında ise şunları dile getirdi:

"Rakibimizle üst sıraları yakından ilgilendiren bir maça çıkacağız. Rakibimiz de son haftalarda oldukça formda bir görüntü veriyor. İç sahada oynayacağımız bu maçı kazanıp tekrar çıkış yakalamak istiyoruz. Daha iyi oynayarak Pazar günkü maçtan galip ayrılmak istiyoruz"