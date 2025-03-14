Eve dönen Tire’den taraftarlara jest

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta lider Balıkersirspor'u deplasmanda 2-1 yenerek liderlik koltuğundan indiren Tire 2021 FK, haftalar sonra taraftarına kavuşuyor. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nun sık oynanan amatör maçlar nedeniyle bozulan zemininden şikayet eden sarı-kırmızılı yöneticilerin birkaç iç saha maçını İzmir Aliağa Atatürk stadyumunda oynayacaklarını açıklamasının ardından haftalardır taraftarların çektiği hasret nihayet son buldu. Evine dönme kararı alan İzmir ekibi, Pazar günü Beykoz İshaklıspor karşılaşmasının taraftarlara ücretsiz olduğunu açıkladı. Yönetim kurulu, sponsor firma tarafından tüm maç biletlerinin satın alındığını ve karşılaşma öncesi stadyum gişelerinden ücretsiz dağıtılacağı bildirildi. Öte yandan, takımda sportif direktörlüğe Emre Doğan'ın getirildiği açıklandı.