Aslan çok farklı

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, dün 28'inci haftada evinde Antalyaspor'u konuk etti. Rakibini farklı geçen sarı-kırmızılı ekip, takipçisi F.Bahçe ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 10'a yükseltti. 25'te Sara'nın ortasında Barış Alper'in kafayla çevirdiği topa Osimhen'in yaptığı aşırtma kafa vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı. 30'da Barış Alper'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Morata'nın yerden çevirdiği topa arka direkte Osimhen dokundu ve top filelere gitti: 1-0. 41. dakikada Sara'nın kullandığı kornerde Sanchez'in kafa vuruşunda top Safuri'den döndü. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, Safuri'nin elle oynadığı gerekçesiyle penaltıyı verdi. 44'te Morata penaltıyı gole çevirdi: 2-0. 45+3'te Frankowski'nin uzun pasında sağ tarafta rakibinden çok iyi sıyrılan Barış Apler'in ortasında Osimhen yine arka direkte ağları sarstı ve ilk yarı 3-0 bitti.

FARKI DAHA DA AÇTILAR

İkinci yarıda Galatasaray üstün oyununu sürdürdü. 52'de Antalyaspor savunmasından topu kapan Yunus Akgün rakibinden sıyrılıp sağdaki Osimhen'in önüne bıraktı. Topu kontrol eden Nijeryalı yıldız, plase bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi ve Hat-Trick yaptı. 67'de ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta Sara'nın şutu üst ağlarda kaldı. 86'da Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda Sara'nın gelişine şutu üstten auta çıktı. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve maç 4-0 sona erdi.

OKAN BURUK'A 100. SÜPER LİG MAÇI PLAKETİ

Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 100 maça çıkan Okan Buruk'a karşılaşma öncesinde plaket verildi. Geçen haftaki Alanyaspor mücadelesiyle sarı-kırmızılı ekibin başında 100. kez lig maçında görev yapan Buruk'a kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket takdim edildi. Geride kalan iki sezonda da takımı şampiyonluğa taşıyan başarılı teknik adamı taraftarlar uzun süre alkışladı.

KUPADA DERBİ MAÇI 2 NİSAN'DA OYNANACAK

ZİRAAT Türkiye Kupası çeyrek final programı belli oldu. Buna göre, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Saracoğlu Stadı'nda oynanacak. Aynı gün Ege ekibi Bodrum FK, saat 17.45'te Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Çeyrek finalde Beşiktaş ile eşleşen Göztepe ise rakibiyle deplasmanda 3 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da karşılaşacak. Kupada Konyaspor-İskenderunspor eşleşmesi ise 1 Nisan Salı günü 20.30'da oynanacak. ATV ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan kupada çeyrek finaller tak maç üzerinden oynanacak.