Beşiktaş’ın rakibi Konya

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmada ilk düdük saat 20.30'da çalacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Oynadığı son maçta Gaziantep FK'ye sahasında 2-1 yenilen siyahbeyazlılar, Konyaspor'u yenerek Galatasaray derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak. Ligde 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 44 puanla 4. sırada girdi. Konya ise 28 puanla 14. basamakta yer alıyor.

İKİ OYUNCU BELİRSİZ

SİYAH-BEYAZLI takımda Konyaspor karşılaşması öncesi iki futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov ile Jonas Svensson'un durumuna teknik heyetin bugün yapılacak idmanın ardından karar vereceği öğrenildi. Öte yandan tedavisi süren Emrecan Terzi ile maç eksiği bulunan Necip Uysal'ın da forma giymesi beklenmiyor.