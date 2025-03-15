Egeliler parkede

Basketbol Süper Ligi'nde iki Ege temsilcisi bugün galibiyet için parkeye çıkıyor. Son 9 maçı kaybederek 53 yıldır yer aldığı ligden ilk kez düşme korkusu yaşayan Karşıyaka, en yakın rakiplerinden Büyükçekmece'yi konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Ligde son galibiyetini 22 Aralık'ta alan İzmir temsilcisi bitime 10 maç kala düşme hattının 3 galibiyet üzerinde yer alıyor. Öte yandan Kaf-Kaf, Gallinat ve Hollins'in FIBA tarafından askıya alınan lisanslarını yeniden çıkarmak için gerekli borç ödemesini yaptı.

MANİSA BASKET LİDER ÖNÜNDE

Üst üste iki galibiyetten sonra evinde Anadolu Efes'e yenilerek düşme hattıyla bağlarını koparamayan Manisa Basket ise lider Fenerbahçe Beko deplasmanına çıkacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Euroleague'de de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ligde bu sezon çıktığı 20 maçın 19'unu kazandı. Manisa Basket ise 6 galibiyetle düşme hattının 1 galibiyet üzerinde bulunuyor.