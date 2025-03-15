Göztepe’nin imha planı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Eyüpspor'u misafir edecek Göztepe, 6 maçlık galibiyet hasretini dindirmek için rakibini adeta ezberledi. Hafta boyunca video analizlerle İstanbul ekibinin pozitif ve negatif yanlarını çözmeye çalışan sarı-kırmızılılar, Arda Turan'ın ekibinin en golcü 2 ismine ekstra önlem alacak. 13 kez ağları sarsan forvet Mame Thiam ve rakibin 10 numarası Emre Akbaba'yı durdurma planları yapan Göz- Göz, savunma oyuncularını, defans arasına atılacak derin paslar konusunda uyardı. Thiam ve Emre arasındaki bağlantıyı, takımın ön liberoları Novatus Miroshi ve Anthony Dennis ile bozmak isteyen İzmir ekibi, Arda Turan'ın topa sahip olan, kısa pas sistemini hücum presle kırmak istiyor.

FABRİKA AYARLARINA DÖNECEK

Rakibin kaleciden başlayan pas örgüsünü, ileri ikilide görev alması beklenen Juan ve Romulo Cardoso'nun önde presiyle kırmayı amaçlayan İzmir ekibi, ligin ilk yarısında fırtına gibi estiği dönemde olduğu gibi, kaptığı topları dikine paslarla, en hızlı şekilde gol yapmaya çalışmak istiyor. Ayrıca düşüşe geçtiği 6 maçta duran toplardan da üretemeyen İzmir ekibi, Eyüpspor karşılaşmasıyla en büyük hünerlerinden biri olan organize serbest vuruşlarla gol yapmayı planlıyor. Duran toplarda Tijanic'in ortalarında Heliton, Bokele, Nielsen gibi uzun boylu oyuncularıyla gol arayacak sarı-kırmızılılar, Eyüpspor maçında fabrika ayarlarına dönerek 3 puana uzanmayı hedefliyor.

TİJANİC DURDU, GÖZ-GÖZ KAZANAMADI

Forma giydiği ilk 20 maçta 6 gol, 6 asist yaparak sarı-kırmızılıların hücumdaki başrol oyuncusu olan David Tijanic, son 7 maçta suskun kalınca Göztepe de kontak kapattı. Sloven 10 numaranın, skora katkı yapamadığı son 7 maçın 6'sında Göz-Göz puan kaybetti. İzmir ekibi Antalyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmada Tijanic'ten katkı almamıştı. Ardından oynanan 6 mücadelede Tijanic suskun kalınca İzmir ekibi, 4 yenilgi, 2 beraberlik can yakıcı bir seriyi önleyemedi. Eyüpspor karşılaşmasında deneyimli oyuncunun gol yollarındaki katkısıyla Göz- Göz galibiyete uzanmayı hedefliyor