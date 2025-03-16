Kaf-Kaf yıkıldı

KFC Voleybol 1. Lig finalinde Karşıyaka, İlbank'a 3-1 mağlup olarak şampiyonluk fırsatını kaçırdı. Maça hızlı başlayan yeşil-kırmızılı ekip, iddialı rakibi karşısında baskıyı kuramayınca karşılaşmanın ilk setini 25-17 kaybetti. İkinci sette hızını arttıran İzmir ekibi, rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek 25-21'lik sonuçla durumu eşitledi ve durumu 1-1'e getirdi. Daha sonra oyunun kontrolü tamemen İlbank'a geçti. 3. sette oldukça baskılı bir oyun oynayan İlbank, üçüncü seti 25-22'lik skorla kazanarak yeniden önce geçti. Son sette ise ise 25-20 ile galip gelen İlbank, İzmir temsilcisini 3-1 yenerek Sultanlar Ligi'ne yükselme başarısını gösterdi. Karşıyaka ise finale gösterdiği büyük mücadeleye rağmen şampiyonluk şansını kaybederek umutlarını yitirdi.