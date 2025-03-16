Osimhen rüzgarı

Galatasaray'da Antalyaspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin sevinci yaşanırken sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen bir kez daha haftaya damgasını vurdu. Maçta hat-trick yapan yıldız oyuncu kariyerinin de 6'ncı üçlemesine imza atarken gözünü kariyer rekoruna dikti. Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 20 gole ulaşan Victor Osimhen, lig düzeyinde kariyerinde daha fazla gol attığı tek sezona bir adım daha yaklaştı. Nijeryalı yıldız, Napoli forması giydiği 2022/23 sezonunda 26 kez fileleri sarsmıştı. G.Saray formasıyla Avrupa dahil 26 gole ulaşan Nijeryalı golcü lig kariyerinde 7 gol daha bulup hedefine varmanın planlarını yapıyor. Osimhen'in Akdeniz ekibi karşısında bulduğu bu gollerin sonrası çarpıcı bir detay daha yer alıyor. 26 yaşındaki forvetin Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de attığı son 15 golün 10'unun Nijeryalı golcüden gelmesi dikkat çekti.

EN FAZLA AVRUPA GELİRİ G.SARAY'A

Bu sezon Avrupa'da temsil eden 5 takım arasında en fazla geliri 17,61 milyon Euro ile G.Saray, en az geliri 1.1 milyon Euro ile Trabzon elde etti. F.Bahçe'nin kazancı 14,88 milyon, Beşiktaş'ın geliri 9,26 milyon, Başakşehir'in geliri ise 7,43 milyon Euro oldu.

YUNUS AKGÜN'DE SONA DOĞRU

G.Saray, mukavelesi 30 Haziran 2026'da tamamlanacak olan Yunus Akgün'le pazarlıklarını sürdürürken tarafların yeni kontrat konusunda orta yolu bulduğu öğrenildi. Arada çok küçük pürüzler kaldığı ve 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili resmi açıklama yakın bir tarihte yapılacağı gelen haberler arasında. Milli futbolcu, A.Demir ve Leicester City'de kiralık oynamıştı.