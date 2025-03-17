Aliağa Petkimspor Başkent’te kayıp

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Türk Telekom'a 85-75 mağlup oldu. Geçen hafta Fenerbahçe Beko'ya kaybeden İzmir temsilcisi, dün de Başkent ekibine diş geçiremedi. Maça ağırlığını bir türlü koyamayan Aliağa temsilcisi, ilk periyodu 21-12 geride tamamladı. İkinci çeyrekte de istediği oyunu sergileyemeyen İzmir ekibi 37-28'lik sonuçla soyunma odasına 9 sayı farkla geride gitti. Üçüncü periyodu da 62-49 geride bitiren Aliağa, son çeyrekte de oyuna ortak olamadı. İzmir temsilcisinde Dotson'ın 16, Karahan Efeoğlu'nun 15 ve Aldridge ile Breein Tyree'nin 11'er sayısı yeterli olmadı.