Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu

BUSENAZ Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazandı. Busenaz, Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya gelirken, rakibini 5-0 yenerek dünya şampiyonu oldu. Milli boksör Busenaz Sürmeneli, katıldığı son 3 dünya şampiyonasında da altın madalya almayı başardı.

Busenaz Sürmeneli üst üste üçüncü kez dünya şampiyonu oldu.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan 26 yaşındaki milli sporcunun, Avrupa, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları'nda ise birer altın madalyası bulunuyor. 54 kiloda Hatice Akbaş ise finalde Faslı boksör Widad Bertal'a 5-2 kaybederek dünya ikincisi oldu. 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ise finalde Kuzey Koreli Pang Chol Mi'yle yenilerek dünya ikincisi oldu. 57 kiloda Ersa Yıldız Kahraman, yarı finalde Sırp rakibi Andela Brankovic'e 5-0 yenilerek bronz madalya aldı. 81 kiloda Elif Güneri ise yarı finalde Çinli rakibi Yilian Zhan'a yenilerek bronz madalyda kaldı.