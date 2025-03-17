Zonguldak-Denizli: 2-2

NESINE 3. Lig 4. Grup'ta ekonomik sıkıntılara rağmen kümede kalma hesapları yapan Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Zonguldakspor'la 2-2 berabere kaldı. 39. dakikada Mehmet Ulaman'ın kaydettiği golle öne geçen yeşil-siyahlılar, üstünlüğünü sadece 1 dakika koruyabildi. Horoz, 40. dakikada Embiya Ayyıldız'ın golüne engel olamadı: 1-1. 53. dakikada Rıza Mert Pişirici'nin kendi kalesine attığı golle yenik duruma düşen Denizlispor, 69. dakikada Emre Furtana'nın kaydettiği golle skora denge getirdi: 2-2. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Denizli ekibi sahadan 1 puanla ayrıldı.