Aras lige tutundu

SULTANLAR Ligi'nde İzmir'i temsil eden Aras Kargo, ilk yılında bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantilemenin sevincini yaşıyor. Deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendikten sonra evinde Keçiören Belediyesi'ni de 3-1 mağlup eden Aras Kargo, 25 maçta 7 galibiyete ulaşarak lige tutundu. Sezonun son maçında çarşamba günü 8 galibiyeti bulunan Beşiktaş'a konuk olacak İzmir ekibi, rakibi karşısında prestij mücadelesi verecek. İlk 8'e kalma şansı bulunmayan 11'inci sıradaki Aras bu karşılaşmanın ardından sezonu noktalayacak.