Manisa’da Minchev rüzgarı

Nesine 1'inci Lig'de milli ara öncesi evinde Pendikspor'u 2-0 yenerek kritik bir galibiyete imza atan Manisa FK'da Bulgar forvet Georgi Minchev attığı 2 golle yıldızlaştı. Devre arasında yine Ümraniye'den transfer edilen 29 yaşındaki forvet, deplasmanda 6-0 kazanılan Y. Malatyaspor maçında da 1 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi. Minchev, Pendik karşılaşmasında da hem iyi bir performans gösterip hem de golleri sıralarken, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla camianın beğenisini topladı.

9 MAÇTA 3 GOL ATTI

Siyah-Beyazlı Manisa temsilcisinde 9 karşılaşmada forma giyen tecrübeli forvet bu süreçte rakip ağları 3 kez havalandırırken, toplamda da 9 gole ulaştı. Bulgar santrafor Georgi Minchev, son haftalardaki performansıyla zorlu sezonda Manisa FK'nın önemli kozu oldu.