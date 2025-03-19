“Yalnız bırakıldık”

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Diyarbekirspor'a 2-0 kaybederek umut tüketmeyi sürdüren düşme hattındaki Nazillispor'da başkan Şahin Kaya açıklamalarda bulundu. Takımın yalnız bırakıldığını vurgulayan Kaya, "Biz Nazilli'yi, Aydın'ı 2'nci Lig'de temsil eden bir kulübüz. Hiç kimse, kurum ya da kuruluş Nazillispor'a destek çıkmadı. Ligden düşsek de bizim vicdanımız rahat. Taraftarlarımız sosyal medyada bize tepki gösteriyorlar. Ama biz bu tepkileri hak etmiyoruz" dedi. Kendilerinden önce göreve gelen yöneticilerin kulübü icraya verdiğini belirten Şahin Kaya, "Ben tek başıma mücadele ediyorum. Kulübümüzün borçlarını ve masraflarını ödemeye çalışıyorum. Bu takım ligden düşmemelidir. Hem cebimizden hem sağlığımızdan harcadık. Ancak hiç kimse Nazilli'yi temsil eden bu takımı istemedi. 'Biz yaparız' diyen de olmadı. Destek istedik ama kimse yüzümüze bakmadı ama aslanlar gibi mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.