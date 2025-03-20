Horoz’da hedef 10 bin taraftar

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta tutunabilmek için çabalayan ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Denizlispor, lider Sebat Gençlik ile cumartesi oynayacağı maçın bilet fiyatlarının yine 5 TL olacağını açıkladı. Hafta sonu oynanan ve 8 bin taraftarın geldiği Kırıkkale maçında olduğu gibi kritik randevuda da bilet fiyatları 5 TL olarak açıklanırken, hedefin 10 bin taraftar olduğu ifade edildi. Öte yandan Zonguldak'ta forma giyemeyen stoper Ramazan formasına Sebat Gençlik maçında kavuşacak. Stoper Emre Yıldırım ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.