Manisa’da herkes golcü

Çağdaş Çavuş ve Hakan Şapçı'dan sonra üçüncü kez teknik direktör değişikliğine giden ve Taner Taşkın yönetiminde 2 maçta 4 puan toplayıp nefes alan Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK, birçok futbolcusundan skor katkısı alıyor. Geride kalan 30 haftada siyahbeyazlıların attığı 38 gole 16 farklı futbolcu imza attı. En skorer isim 6 kez ağları sarsan Fofana oldu. Fofana'yı, ağları 5 kez sarsan Dani Ramirez ve 4 defa fileleri havalandıran Bede Osuji takip etti. Devre arası transferlerinden George Minchev attığı 3 golle takımına katkı verirken, Muhammed Kiprit ve Oğuz Gürbulak da aynı gol sayısını yakaladı.

SAVUNMA DA KATKI VERDİ

Manisa FK'nın Afrika kökenli futbolcuları Mamadou Cissokho ve Demba Diallo 2'şer kez ağları sarsarak tebaleya katkıda bulundu. Siyah-beyazlılarda savunma oyuncuları da sürpriz goller kaydetti. Bartu Göçmen, Kadir Kaan Yurdakul, Oktay Gürdal, Ensar Akgün ve Umut Erdem defansta yer almalarına rağmen 1'er kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca orta saha oyuncuları Efe Taylan Altunkara, Kazım Kahya ve Armin Hodzic de gol atan diğer Manisalılar oldu. Manisa FK milli takım arasından sonra 28 Mart'da Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak.