Merkezefendi’de kriz çözüldü

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Lig'nde son 5 haftada 4 galibiyet alarak düşme hattından kurtulmak için umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket kadroda kriz yaşanmasına izin vermedi. Geciken maaşlar nedeniyle geçen hafta oynanan Semt77 Yalovaspor müsabakası öncesinde boykot yaptıkları öğrenilen oyuncuların maaşlarının yatırıldığı belirtildi. Denizli temsilcisinde takımın son Yalovaspor galibiyeti hariç prim alacağı da olmadığı, Büyükçekmece galibiyet primlerinin ise henüz maç oynanmadan oyunculara ödendiği açıklandı.

KRİTİK DÖNEMEÇTE

SON üç müsabakasında sırasıyla Play-Off hattında yer alan Galatasaray'ı 98-96, ONVO Büyükçekmece'yi 89-81 ve son olarak Semt77 Yalovaspor'u 99-93 mağlup etti. Mavi-yeşilliler, önündeki üç müsabakada kritik müsabakalara çıkacak. Denizli temsilcisi, ilk olarak Play- Off mücadelesi veren Bursaspor Yörsan ile deplasmanda karşılaşacak. Merkezefendi, bu karşılaşmanın ardından sahasında 1 galibiyet önünde yer alan direkt rakibi Darüşşafaka Lassa'yı konuk edecek. Denizli ekibi, ardından Ege derbisinde Play-Off mücadelesi veren Aliağa Petkimspor'a konuk olacak