Trabzonspor’un gözü Aslan’da

Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine başlayan Fatih Tekke'nin asıl hedefi gelecek sezon olacak. Gelecek sezonun kadrosu için şimdiden çalışmalara başlayan Fatih Tekke, Galatasaray'dan 2 Trabzonlu futbolcuyu takip ettiği belirtildi. Fatih Tekke, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Yusuf Demir'i önümüzdeki sezon 'Oynama garantili' takımına kiralamak istiyor. Galatasaray'ın sezon başında Gaziantep FK'ya kiraladığı Halil Dervişoğlu da Fatih Tekke'nin takip ettiği diğer isim oldu. 25 yaşına kadar henüz kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Halil Dervişoğlu için Fatih Tekke, geçmişte Şenol Güneş'in Burak Yılmaz'dan çıkarttığı potansiyeli almaya çalışacak.