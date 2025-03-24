Budapeşte’de Türk gecesi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off turunda 3-1'in rövanşında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yenerek toplamda 6-1'lik skorla adını Uluslar A Ligi'ne yazdırdı. 27. dakikada Orban'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Gazdag'ın ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan gole izin vermedi. 36. dakikada ceza sahası içinde Kerem'in pasına hareketlenen İsmail, Fiola'nın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Felix Zwayer, beyaz noktayı gösterdi.

ABDÜLKERİM NOKTA KOYDU

37. dakikada topun başına geçen kaptan Hakan, top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-1. 39. dakikada Oğuz'un penaltı noktasının sağına çıkardığı pasta Arda, sol ayak içiyle uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu: 0-2. Milliler, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 53. dakikada ceza yayı üzerinden Hakan'ın sert şutunda kaleci Dibusz topu kontrol etti. 57. dakikada sol kanattan Kerkez'in ortasında arka direkte Bolla'nın sert şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi. 90. dakikada sol kanattan Alper Barış'ın ceza sahasına ortasında arka direkte Abdülkerim kafayla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 0-3.

MONTELLA'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, İstanbul'daki ilk maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. İtalyan teknik adam, ikisi zorunlu 3 değişikliğe gitti ve sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan, cezalı Orkun Kökçü ile Barış Alper Yılmaz'ın yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Arda Güler'e ilk 11'de görev verdi.

ORUÇLARINI SAHADA AÇTILAR

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Macaristan ile oynadığı maçın 10. dakikasında iftar molası verildi. Karşılaşmanın Alman hakemi Felix Zwayer'in çaldığı düdükle oruçlu futbolcularımız yedek kulübesinin önüne giderken, sahada oruçlarını açtı. Karşılaşma kısa bir aranın ardından devam etti.