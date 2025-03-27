Balıkesir takibi sürdürdü

NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta lider Muğlaspor'un 6 puan gerisinde zirve yarışı veren Balıkesirspor, taraftarı önünde konuk ettiği İshaklıspor'u 3-1 mağlup etti. Kırmızıbeyazlılar 8. dakikada Erkan Süer'in golüne engel olamadı: 0-1. İlk yarıda kalan dakikalarda yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen Bal-Kes soyunma odasına geride gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında kırmızı-beyazlılar adeta kendine geldi. 51. dakikada Bertuğ Bayar skora denge getirdi: 1-1. 58. dakikada Bertuğ bir kez daha sahneye çıkarken takımını öne geçirdi: 2-1. 63. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Bertuğ hem farkı ikiye çıkardı hem de hattrick yaptı: 3-1. Balıkesirspor Bertuğ Bayar'ın yıldızlaştığı karşılaşmada rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı ve 6 puan geriden Muğlaspor'u takibini sürdürdü.