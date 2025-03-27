Yerli hakem atanınca kriz çıktı

SÜPER Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-G.Saray derbisinin hakeminin yerli mi yoksa yabancı mı olacağına yönelik tartışmalar dün son bulurken, Beşiktaş kanadı atamaya isyan etti. TFF 29 Mart'ta saat 20.30'da başlayacak maçı Yasin Kol'un yöneteceğini duyururken atamadan saatler önce maçın hakeminin yerli olacağı haberleri sosyal medyada ve internet sitelerinde yayıldı. Beşiktaş'ın G.Saray derbisindeki yabancı hakem isteğine TFF'nden ret kararı gelmesi nedeniyle TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı istifa kararı aldı. Ardından da Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, açıklamalarda bulunarak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti ve "TFF yerli hakem atamasıyla ezeli rakiplerimizin oyuncağı olduğunu göstermiştir" dedi.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Yarın: 16.00 Kayserispor- Hatayspor: Batuhan Kolak, 16.00 Antalya-Alanyaspor: Burak Pakkan, 20.30 Konya-G.Antep FK: Oğuzhan Çakır, 20.30 Bodrum FK-F. Bahçe: Atilla Karaoğlan, 29 Mart: 13.30 Sivas-A.Demir: Ozan Ergün, 16.00 Samsun-Kasımpaşa: Zorbay Küçük, 16.00 Trabzon-Göztepe: Ali Şansalan, 31 Mart: 20.00 Eyüp-Başakşehir: Arda Kardeşler