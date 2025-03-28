Manisa Dadaş önünde

Trendyol 1'inci Lig'de 4 maçlık galibiyet hasretine milli ara öncesi Pendikspor'u 2-0 yenerek son verip düşme hattından kurtulmak için umutlanan Manisa Futbol Kulübü, bugün Süper Lig yarışındaki Erzurumspor Futbol Kulübü deplasmanında seri arayacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da start alacak zorlu 90 dakikayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Siyah-beyazlı Manisa ekibinde bu mücadele öncesi takımda şans bulamayan yabancılardan Armin Hodzic'in sözleşmesi feshedildi. Manisa FK ligde son 8 karşılaşma öncesi 37 puanla kurtuluş barajının 1 puan gerisinde 17'nci sırada bulunuyor.
TANER TAŞKIN'LA ÇIKIŞ YAKALADI
Erzurumspor FK ise topladığı 51 puanla Süper Lig hattındaki Fatih Karagümrük'ün 2 puan arkasında üçüncü basamakta yer alıyor. Manisa ekibi teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde çıktığı son 2 sınavda 4 puan toplayarak yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesaplarını yapıyor.