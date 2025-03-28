SON DAKİKA GÖZTEPE HABERLERİ: Göztepe gözüne Trabzonspor'u kestirdi! İmha planı hazır: Stoilov kararını verdi

KAYIPLAR PSİKOLOJİYİ BOZDU

Önümüzdeki 5 haftalık periyotta Trabzonspor'un ardından evinde Gaziantep FK, Beşiktaş ve Başakşehir ile karşılaşacak Göztepe, sadece bir kez Konya deplasmanına gidecek. Bu 5 maçlık serüven ile ya Avrupa hedefine yaklaşacak ya da uzaklaşacak Göz-Göz'de yönetimin oyunculara güvendiği ve sezonu hedeflenen noktaya bitireceklerine inancın tam olduğu öğrenildi.