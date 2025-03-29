Egeliler zor virajda

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, sahasında Darüşşafaka'yı konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 15.30'da oynanacak. Denizli ekibi, direkt rakibini yenerek galibiyet sayılarını eşitlemek istiyor. Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda kabustan uyanamayan Karşıyaka ise Bursaspor'u konuk edecek.

HAFTALARDIR GÜLEMİYOR

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Son 11 maçında da mağlup olan yeşil-kırmızılılar, temiz bir sayfa açmanın peşinde. Kaf-Kaf'ta son yabancı transferlerinden Mike Smith'ten sonra hafta içinde Suleiman Braimoh da takıma katılmıştı. Günün son maçında ise hafta içinde Avrupa'dan elenen Manisa Basket, deplasmanda Tofaş'a konuk olacak. Tofaş Nilüfer Spor Salonu'ndaki zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Son üç maçını kaybeden Manisa ekibi kendine gelmek istiyor.