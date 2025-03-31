Haberler Spor Göztepe kara bulutları dağıtacak! Göztepe kara bulutları dağıtacak! Son olarak Trabzonspor ile berabere kalan Göz-Göz, puanları rakiplerine dağıttı. Avrupa kupalarını hedefleyen sarı-kırmızılılar, bu sezon sekiz maçta öne geçmesine rağmen üstünlüğü koruyamadı ve bu maçlarda 4 yenilgi ve 4 beraberlik alarak 20 puanlık bir kayıp yaşadı. HABER MERKEZİ











Trendyol Süper Lig'de son olarak öne geçtiği maçta Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe, Avrupa hedefi yolunda yara aldı ve galibiyet hasretini sekiz maça çıkardı. Son galibiyetini Antalyaspor karşısında alan sarı-kırmızılılar, daha sonra çıktığı sekiz maçta 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak dördüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın 9 puan gerisine düştü. İzmir ekibi, ayrıca bu sezon öne geçtiği maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Göz-Göz, bu sezon öne geçtiği 8 maçta toplamda 20 puan bıraktı. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi, ligin ilk yarısında Alanyaspor ve Hatayspor maçlarında 1-0 öne geçerken, son dakikalarda yediği gollerle rakipleriyle 1-1 berabere kaldı.

KARA BULUTLARI DAĞITACAK

İzmir temsilcisi Samsunspor ve Gaziantep FK maçlarında ise rakiplerine mağlup olarak 3'er puan bıraktı. Göztepe ligin ikinci yarısında ise Samsunspor ve Trabzonspor maçlarında rakipleriyle berabere kalırken, Fenerbahçe ile Sivasspor'a mağlup oldu. Göz-Göz böylece ilk yarıda 10 ikinci yarıda 10 olmak üzere toplamda 20 puanlık bir kayıp yaşadı. Göztepe eğer bu 20 puanı hanesine yazdırabilseydi şu an ligde 58 puanla 3. sırada yer alıyor olacaktı. Sarı-kırmızılılar, perşembe günü Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacağı maçın ardından pazartesi günü Gaziantep FK'yı konuk edecek. Göztepe bu müsabakalarda alacağı galibiyetlerle üzerindeki kara bulutları dağıtmak ve hedefine yaklaşmak istiyor.