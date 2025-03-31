KSK’de saha sorunu

Nesine Üçüncü Lig Birinci Grup'ta son 5 maça kıyasıya bir zirve yarışında giren Karşıyaka, bu sezon antrenman sahası sıkıntısı yaşıyor. İzmir ekibinin antrenmanlarını yaptığı Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki ana çim sahanın zeminine her yıl kasım ayında yapılan ara ekim ve bakım bu sezon o dönem kulübün içinde olduğu yönetim krizi nedeniyle yapılamadı. Tam da sahanın bakım döneminde 1.5 ay yönetimsiz kalan Karşıyaka'da ekim yapılamayıp sürekli antrenmanlarda kullanılan sahanın zemini zamanla bozuldu. Önceki yıllarda yemyeşil olan sahanın çimleri bu sezon sararıp soldu. Antrenman sahasının zemini sakatlıklara davetiye çıkartmaya başladı. Son dönemde sakatlık problemleriyle boğuşan İzmir temsilcisi önemli futbolcularını idman sahasının zeminine kurban verdi.