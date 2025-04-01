Trabzonspor’da Danylo sancısı

Trabzonspor'da ara transferde kadrosuna kattığı Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan, geride kalan sürede bekleneni veremedi. Ara transferde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk Takımı'ndan 6 milyon Euro bonservis bedeli ile kadroya dahil edilen ve kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden olan Sikan, 10 resmi maçta 676 dakika görev aldı. 23 yaşındaki oyuncu, Trendyol Süper Lig'de 8 maçta 496 dakika sahada kalırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 180 dakika oynadı. Trabzonspor'un forvet oyuncusu, söz konusu maçlarla gol atmayı başaramadı. Danylo Sikan, Göztepe maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Simon Banza'nın yokluğunda ilk 11'de tercih edilmedi. Teknik direktör Fatih Tekke, Banza'nın yokluğunda Enis Destan'a ilk 11'de görev verdi.