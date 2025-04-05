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Manisa Basket’te hedef yeni seri

Geçtiğimiz hafta Tofaş’ı deviren Ege ekibi, Bahçeşehir’i ağırlıyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Manisa Basket’te hedef yeni seri

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Tofaş'ı mağlup ederek nefes alan düşme hattından uzaklaşma hedefindeki Manisa Basket bugün Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde Manisa Basket'in bitime 7 maç kala 7 galibiyeti bulunuyor. Hafta içinde Eurocup yarı finalinde Gran Canaria'ya elenerek final şansını tepen Bahçeşehir Koleji'nin 13 galibiyeti var. Bahçeşehir'in geçen hafta Aliağa Petkimspor maçı Avrupa mücadelesi nedeniyle ertelenmişti.

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