Horoz ceza savdı

FIFA'daki dosyaları yüzünden toplam 18 puan silme cezasıyla karşı karşıya olan Denizlispor'un kabusu, başkan adayı Yasin Özpek'in son anda yaptığı ödeme ile sona erdi. Sezonun ilk yarısında FIFA'daki dosyalar nedeniyle 6 puanı silinen ve bu nedenle Nesine 3. Lig 4. Grup'ta düşme hattına gerileyen yeşil-siyahlılarda yılan hikayesine dönen konuda, son noktayı başkan adayı Yasin Özpek koydu. Önce istifa eden başkan Erhan Ergil ile birlikte adaylığını açıklayan, sonrasında kulüpte illegal yapılar olduğu gerekçesiyle adaylıktan vazgeçen Özpek'in sürpriz hamlesi şaşırttı.

DJEJE DOSYASI KAPANDI

Denizlispor'un sorunlarına sırtını dönemediğini açıklayan Özpek, "Dje Djeje'ye olan 29 bin 100 Euro borcun tamamı tek seferde, iki dosyası bulunan ve toplam 85 bin Euro alacağı olan Tiago Lopes'in borcunun ise 45 bin Euro'su tek seferde ödendi. Kalan 40 bin Euro'yu da 10'ar bin Euro'dan 4 taksitte ödemek üzerine anlaştık. Pazartesi günü Lopes'e olan borcun yapılandırılması bozulduğu için 2 milyon 600 bin TL ayrıca ödememiz var" diye konuştu.