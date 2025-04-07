Ayvalıkgücü durdurulamıyor

NESİNE 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmandaki Ege derbisinde kümede kalma savaşı veren Efeler 09 SK takımını 1-0 yenerek yoluna devam etti. Kırmızı-beyazlılar, şampiyonluk yolundaki rakipleri Aliağa Futbol ve 52 Orduspor FK'nın kazandığı haftada hata yapmadı ve liderliğini sürdürdü. İlk devre golsüz eşitlikle sona ederken, konuk Ayvalıkgücü dakikalar 64'ü gösterdiğinde Ali Habeşoğlu'nun golüyle üstünlük sayısını buldu: 0-1. Galibiyetini koruyan Ayvalıkgücü Belediyespor sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Ayvalıkgücü puanını 58'e çıkardı ve liderliği korudu. Efeler 09 ise 26 puanda kalıp ateş hattından uzaklaşamadı.