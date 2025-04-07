Eyüp gurbette Hatay’ı devirdi

SÜPER Lig'in 30'uncu haftasında Eyüpspor deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 1-0 yendi. 16'ncı dakikada Hataysporlu Boutobba'nın soldan arka direğe kullanıldığı korner atışında Cemali Sertel'in topu içeriye çevirdi. İyi yükselen Kerim Alıcı'nın kafasında meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. 23'üncü dakikada Hataysporlu Massanga'nın ceza sahası dışında kaybettiği topu önünde bulan Eyüpsporlu Thiam önde olan kaleci Bekaj'ın üstünden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 43'üncü dakikada rakip ceza alanı dışında topla buluşan Eyüpspor'lu Emre Mor'un sert şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı. 80'inci dakikada Hataysporlu Boutobba sağdan ceza alanına ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda kaleci Berke Özer soluna iyi uzanarak gole izin vermedi. 90'ıncı dakikada sağdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rui Pedro'nun barajın altından yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer son anda uzanarak kontrol etti. Karşılaşma Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.