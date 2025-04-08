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Potada tehlike çanları

Basketbol Süper Lig’de son altı takımın 4’ünü Egeliler oluşturuyor. Geçen sezon Play-Off'a kalan Karşıyaka, Manisa Basket ve Aliağa Petkim'in yanı sıra Yukatel Merkezefendi kalan altı haftada lige tutunmaya çalışacak. Hafta sonu oynanacak derbiler nefes kesecek.

LEVENT ARIÖZ

Giriş Tarihi: Gazete

Potada tehlike çanları

BASKETBOL Süper Ligi'nde son haftalara girilirken Ege ekipleri puan tablosunda son 6 takım arasında yerini aldı. 2023-24 sezonunda Play-Off'a kalan Karşıyaka, Manisa Basket ve Aliağa Petkimspor ve ligde farkını ortaya koyan Yukatel Merkezefendi ateşe düştü.

Potada tehlike çanları

Darüşşafaka mağlubiyetiyle 15. yenilgisini alan Kaf- Kaf, kalan 6 haftada Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko gibi güçlü takımlarla oynayacak. Geçen sezon tarihinde ilk kez Play-Off'a kalma başarısı gösteren Aliağa Petkimspor, tıpkı Karşıyaka gibi 9 galibiyette kaldı.

Potada tehlike çanları

DERBİLER HAFTASI OLACAK

Manisa Basket, 7 galibiyetle ateş hattının dibinde konumlandı. Son yıllarda Eurolig'e sattığı oyuncularla büyük sükse yapan Yukatel Merkezefendi de Manisa ekibi gibi 7 galibiyet ve averajla düşme hattında yer alıyor. Hafta sonu oynanacak derbiler Ege'nin kaderini belirleyecek. Hafta sonu Karşıyaka aynı galibiyet sayısına sahip olduğu Petkim'i ağırlarken, Yukatel Merkezefendi de sahasında Manisa Basket'i konuk edecek. Kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren iki mücadele de pazar günü oynanacak.

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