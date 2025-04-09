Altekma seriyi 1-1’e getirdi

Efeler Ligi Play-Off 5-8 Etabı ikinci maçında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Spor Toto'yu 3-0 yendi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-17, 25-23 ve 28-26'lık skorlarla sona erdi. 104 dakika süren müsabakada Altekma, Buculjevic, Gutierrez, Emir, Bahov, Bertuğ, Cafer, Hüseyin, Arda, Boğaçhan, Eray kadrosuyla mücadele etti. Spor Toto'nun kadrosunda ise Ulaş, Batuhan, Edgar, Mustafa Koç, Hidalgo, Furkan, Beytullah, Ümit, Gökhan, Mustafa Cengiz ve Muhammed yer aldı. Altekma'da Miguel Gutierrez 19 sayı ile mücadelenin en skorer ismi oldu. Seride durum 1-1'e gelirken, üçüncü ve son maç 11 Nisan Cuma günü Ankara'da oynanacak. Kazanan taraf, beşincilik-altıncılık maçı oynamaya hak kazanacak.