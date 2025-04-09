Ege can derdinde! 8 takımda kurtuluş mücadelesi

TELAFİSİ OLMAYAN HAFTALAR

3. Lig 1. Grup'ta eğer Kuşadasıspor kaybeder, Bornova 1877 ve Kırşehir kazanır, Tokat da en az 1 puan alırsa, Aydın ekibi ligin bitimine 2 maç kala amatöre düşecek. Aydın ekibi berabere kalsa da diğer rakiplerin alacağı sonuçlara ve averaj hesaplarına göre hafta sonu amatör kümeye düşebilir.