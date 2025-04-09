Horoz kan kaybediyor

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta ligde tutunma mücadelesi veren ancak ligde 3 maçtır kazanamayan Denizlispor'da kan kaybı sürüyor. Son üç maçından birer puan çıkaran yeşilsiyahlılarda başkan adayı Yasin Özpek, 0-0 biten Edirnespor maçının ardından ligde işlerinin zorlaştığını vurguladı. Özpek, "Bundan sonra bütün maçları kazanmak için uğraşacağız. Alabildiğimiz bütün galibiyetleri almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. Ligde 19 puanda kalan ve düşme hattından çıkamayan yeşil-siyahlılar gelecek hafta lider Mardinspor'u evinde konuk edecek.