Kara Kartal’da Sanuç’a tepki

Beşiktaş, Süper Lig'de son maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, maçta kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç eleştirilerin odak noktası oldu. Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Kupası çeyrek final maçında Göztepe karşısında gördüğü kırmızı kartla takımının elenmesine sebep olan Sanuç, ligde de kızardı. Kasımpaşa maçında sakatlanan Emirhan'ın yerine oyuna giren Tayyip Talha, bir kez daha kırmızı kart görerek 3.'lük yarışında takımı siyah-beyazlılara büyük bir darbe vurdu.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Dört gün içinde iki kez kırmızı kart gören 24 yaşındaki genç futbolcu kulübün tarihine de geçti. Tayyip Talha, Süper Lig tarihinde oyuna girdikten sonra ilk yarı sona ermeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, 24 yaşındaki Sanuç'un kadro dışı kalmasını istedi.