Kendisi yok adı var

NESİNE 3. Lig'e düşmenin kıyısında olan Altay'ın üst liglerde kendisi yok ama adı var. Süper Lig ve 1. Lig'de şu an görev yapan 6 teknik direktör daha önce siyah-beyazlılarda futbolcu veya teknik adam olarak görev yaptı. Trabzonspor'un çalıştırıcısı Fatih Tekke ve Başakşehir'in çalıştırıcısı Çağdaş Atan bir dönem İzmir ekibinin formasını giymişti. Tekke 1997-98, Atan ise 2001-03 yılları arasında siyah-beyazlılarda top koşturdu. Adana Demirspor'un teknik direktörü Alper Avcı, 2018-19 sezonunda Altay'ın teknik patronluğunu yapmıştı. 1. Lig'e gelindiğinde ise Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, siyah-beyazlılarda futbolculuğunun yanı sıra, iki ayrı dönemde (2014-15, 2019-20) teknik adamlık yaptı.

BİRÇOK İSMİN YOLU GEÇTİ

Kocaelispor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir 2017-18, Esenler Erokspor'un başında bulunan Osman Özköylü de 2020-21 sezonunda İzmir ekibinde teknik direktörlük yapmış ve o sezon Altay, Mustafa Denizli ile birlikte Süper Lig'e çıkmıştı.