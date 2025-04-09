Muğlaspor riske attı

NESİNE 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Muğlaspor fren yaptı. Yeşil-beyazlılar, gol bile yemeden üst üste 9 galibiyetle 2'nci Lig'e çok yaklaştıktan sonra son iki maçtaki puan kayıplarıyla şampiyonluğu riske attı. Beykoz İshaklıspor'a hafta içindeki erteleme maçında 3-2 yenilen Muğla ekibi, Uşakspor deplasmanından da golsüz eşitlikle dönerken iki puandan olmanın üzüntüsünü yaşadı. Muğla, 55 puanla liderliğini korurken, haftaya ligden çekilen Adıyaman'dan hükmen 3 puan alacak takipçisi Balıkesir ise 52 puana ulaşıp farkı 3'e indirdi. İkili averajı rakibinden iyi olan Muğlaspor, Kelkit Hürriyet, Silivri (D) ve Mazıdağı Fosfat'la karşılaşacağı son 3 maçta hata yapmayıp şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak.