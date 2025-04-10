Horoz’da Kazancıo dönemi

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta kümede kalmanın mücadelesini veren Denizlispor'da Fatih Aslan Kazancıo dönemi başladı. İki ay başkanlık yaptıktan sonra istifa eden Erhan Ergil'in yerine, yeşil-siyahlı yönetimin kararı ile mevcut yönetimde başkan yardımcısı olarak görev yapan Kazancıo, başkan olarak yetkilendirildi. Sezona başkan olarak Ahmet Yalın Yıldırım ile başlayan Denizlispor'da ocak ayında yapılan olağanüstü kongre ile başkan seçilen Mehmet Uğur Tatar 9 gün başkanlık yaptıktan sonra istifa etmişti.

DÖRDÜNCÜ BAŞKAN OLDU

Yönetimin kararı ile başkanlığa seçilen Erhan Ergil'in istifası sonrası 20 Nisan'da yapılacak olan kongreye kadar, Denizlispor'un 18 puanının silinmesini önleyen iş insanı Yasin Özpek gösterilmişti. Yeşil-siyahlılardan yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurula kadar kulüp başkanı olarak başkan yardımcısı Fatih Aslan Kazancıo'nun yetkilendirilmesine karar verildiği bildirildi. Fatih Aslan Kazancıo, Horoz'un bu sezonki 4. başkanı oldu.