Ersun Yanal, annesini son yolculuğa uğurladı

DENİZLİ'DE tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, teknik direktör Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal (84) ebediyete uğurlandı. Denizli Asri Mezarlık içindeki camide öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında taziyeleri kabul eden Ersun Yanal gözyaşlarını tutamadı. 3 çocuk ve 7 torun sahibi olan Bahriye Yanal'ın cenaze törenine 1 aydır hastanede tedavi gören ve yoğun bakımda olan eşi Ural Yanal katılamazken, eşinin öldüğü haberinin de verilmediği öğrenildi. Ersun Yanal'ın kız kardeşleri Füsun Yanal Kocaer ile Aysun Yanal Demirkaya annelerinin tabutunun başından ayrılmazken gözyaşlarına hakim olamadı. Ersun Yanal da annesinin tabutuna omuz verirken gözyaşı döktü.