F.Bahçe’de kaleci Livakovic yolcu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon takımdan ayrılacak isimler de şekillenmeye başladı. Geçtiğimiz sezon başında Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon Euro karşılığında transfer edilen Hırvat Dominik Livakovic ile yolların ayrılması gündemde. Yaşadığı sakatlığın ardından formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran ve bir daha geri alamayan Livakovic'in teknik heyetin planları dışında kaldığı ifade ediliyor.

TAKIMDA KALMAYACAK

Sarı-lacivertli yönetim 30 yaşındaki kaleci için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Fenerbahçe'nin Livakovic için talep ettiği bonservis bedeli de belli oldu. İstanbul ekibinin kurmayları, tecrübeli eldivenden en az 10 milyon Euro gelir bekliyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE KOSTİC PAZARLIĞI

Fenerbahçe, sezon başında Juventus'tan kiraladığı ve performansından memnun kaldığı Filip Kostic'in bonservisinin alınması için görüşmelere başladı. İtalyan ekibi, Jose Mourinho'nun takımda tutulması için rapor verdiği Sırp futbolcunun bonservisi için sarı-lacivertlilerden 4 milyon Euro istiyor.