Göztepe Basketbol seriyi sürdürmek istiyor

Türkiye Basketbol 2. Ligi Final Grubu'nda üçüncü hafta heyecanı bugün başlıyor. İlk iki maçında güçlü rakipleri Kahramanmaraş'ı 93-80, Etimesgut'u da deplasmanda 78-82 mağlup ederek zirveye yerleşen Göztepe Basketbol üçüncü maçında kendisi gibi finallere 2'de 2 ile başlayan Eskişehir Basket'i konuk edecek. Bornova Atatürk Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Güçlü rakibini mağlup etmek isteyen sarı-kırmızılılar, hem zirvede rahatlamayı hem de galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.