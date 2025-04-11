Yüksel Yıldırım çok fena patladı

Ligde bugün lider Galatasaray'ı konuk edecek Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, son dönemde kendileriyle ilgili yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Önceki gece 03.00'te sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yıldırım, "Samsunspor Başkanı ve takımı olarak artık şunu net olarak herkesin bilmesini istiyoruz ve tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz, üzerimizde oyun oynamayı, prim yapmayı bırakın ve pis ellerinizi çekin artık. Samsunspor'un Samsunspor'dan başka gerçek dostu yok. Biz bize yeteriz" dedi.

"HEDEF AVRUPA'YA GİTMEK"

Başkan Yüksel Yıldırım, başka hiçbir takımın kendilerini ilgilendirmediğini belirterek, "Bizi bu saatten sonra ne Galatasaray, ne Fenerbahçe ne de başka hiçbir kulüp veya takım ilgilendirmiyor. Bizim aklımızda, beynimizde ve kalbimizde sadece tek bir şey var, Samsunspor ve Avrupa'ya gitmek" diye konuştu.