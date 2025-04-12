Fener’den prim jesti

Süper Lig'de son 8 haftaya ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de yönetim düğmeye bastı. Zirve ile farkın erimesinden sonra yeniden havaya giren sarı-lacivertlilerde yönetim de elini taşın altına koydu. Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulu, kalan sekiz maç için ekstra prim kararı aldı. Her maç için özel bir rakam belirleyen yönetim, galibiyet halinde futbolculara verilen primleri daha da artıracak. Sarı-lacivertliler kurmaylar böylelikle şampiyonluk yarışında son düzlükte sarılacivertli futbolcuları, tamamen motive etmeyi planlıyor. Ligde 10 sezondur şampiyonluğa hasret olan Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk primine de düzenleme getiriyor.

SAMANDIRA'YA GİDECEKLER

Sarı-lacivertli yönetimin sezon başında belirlenen şampiyonluk primine de zam yaptığı kaydedildi. Öte yandan başkan Ali Koç ve yöneticilerin teknik heyet ve futbolcularla daha fazla zaman geçireceği ifade edildi. Oyuncuların da Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş önderliğinde yemek organizasyonlarında sık sık buluşarak kenetleneceği aktarıldı. Teknik direktör Jose Mourinho da öğrencileriyle sürekli toplantılar yaparak, ligde 8'de 8 yapmaları halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecekleri umudunu aşılıyor.

EDİN DZEKO'YA SÜRPRİZ TALİP

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Edin Dzeko ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre, İtalya'dan Fiorentina, 39 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. İtalyan ekibinin, Dzeko'nun sözleşme görüşmelerini yakından takip ettiği belirtildi. Boşnak yıldıza Fiorentina dışında İtalya'dan iki takımın daha talip olduğu ve durumunu takip ettikleri belirtildi. İki sezondur Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko, sarılacivertli forma altında çıktığı 92 maçta 44 gol attı ve 17 asist yaptı.