Menemen FK’yı Seçim Can sırtılıyor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü'nde Seçim Can Koç rüzgarı esiyor. 28 yaşındaki futbolcu, attığı gollerle takımının yarışta kalmasını sağladı. Sezon başında Sebat Gençlikspor'dan kadroya dahil edilen tecrübeli futbolcu, attığı gollerle kısa sürede taraftarın sevgilisi konumuna geldi. Teknik direktör Burhanettin Basatemur'un en güvendiği isimlerin başında gelen Seçim Can, kalan dört hafta ve Play- Off'lar da sarı-lacivertlilerin en büyük kozu olacak. Bu sezon İzmir ekibinde 24'ü ilk 11 olmak üzere 27 müsabakaya çıkan Seçim Can Koç, rakip fileleri 11 kez sarstı ve takımın en golcü ismi oldu. Seçim Can'ı savunmada oynamasına rağmen 10 gol atan Mazlum Demir izliyor.