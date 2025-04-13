CANLI | Sivasspor - Fenerbahçe

Süper Lig'de çıktığı 28 mücadelede 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 68 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, o tarihten sonra çıktığı 14 lig maçında yenilgi yaşamadı. Jose Mourinho'nun ekibi, 11 galibiyet alırken 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

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NET GLOBAL SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Tolga, Moutoussamy, Charisis, Efkan, Bekir, Manaj

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar, Mert, Fred, Szymanski, Talisca, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko