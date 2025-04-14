Buca 1928 havlu attı

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Elazığspor'a 3-0 kaybeden Bucaspor 1928, Play- Off yarışında havlu attı. Bu karşılaşma öncesinde deplasmanlarda üst üste Karacabey Belediyespor ve Vanspor'a kaybeden sarı-lacivertliler Elazığspor'a yenilerek 3'te 0 yaptı ve resmen ilk 6'ya girme şansını kaçırdı. 45 puanda kalan Bucaspor 1928, kalan 3 müsabakada Menemen FK (D), 68 Aksaray Belediyespor ve Arnavutköy Belediyespor'la (D) karşı karşıya gelip sezonu tamamlayacak. Yönetimin, teknik heyetle bir araya gelerek gelecek sezon planlamasına şimdiden başlaması bekleniyor.