Derbi KSK’nin

Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren iki İzmir ekibi Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor, 25. haftada Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta gülen taraf ev sahibi oldu. Maça hızlı başlayan KSK farkı ilk bölümde 10 sayıya kadar çıkarsa da konuk ekip çabuk toparlandı ve ilk periyot 21-22 bitti. İkinci çeyrekte iki takım da pota altında etkili oldu. Son bölümde öne geçen Kaf-Kaf soyunma odasına 45-41 önde gitti. Üçüncü çeyrekte iki ekip de rakibine kolay hücum şansı tanımamaya çalıştı. Dış şutlarda isabet bulan Aliağa öne geçerek son periyota 62-65 önde gitti. Son çeyrek nefesleri kesti. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği maçta son dakikalara 73-73 eşitlikle girildi.

KARŞIYAKA FARKI KORUYAMADI

Karşıyaka'nın 81-78 önde girdiği son dakikada iki ekip de hücumdan boş döndü. Efe Ergi'nin serbest atışlardan sayı bulamamasının ardından Van Beck orta sahadan şut denediği esnada kendisine faul yapıldı. ABD'li oyuncu 3 serbest atışı da sayıya çevirdi ve maç uzadı. Uzatmanın ilk dakikalarında KSK iki üçlükle öne geçip farkı açtı. Petkim yine farkı eritse de bu kez yetişemedi ve maçı Karşıyaka 93-90 kazandı.