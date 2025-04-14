Kara Kartal karıştı

Süper Lig'de Kasımpaşa beraberliği sonrası, evinde Konyaspor'a 2-0'lık sonuçla boyun eğen Beşiktaş iyice karıştı. Divan Kurulu toplantısının eski başkan Hasan Arat'a yönelik saldırı nedeniyle iptal edilmesinin ardından, akşam Vodafone Park'ta alınan şok yenilgi sonrası Kartal hedeften yaptı. Galatasaray zaferiyle havaya giren Kartal, son iki maçta 5 puan kaybederken, üçüncülük hedefini de zora soktu. Haftanın açılış maçında Samsun'un G.Saray'a yenilmesiyle eline fırsat geçen Beşiktaş, 48 puanla 4. sırada kalarak Karadeniz ekibini sollama avantajını yitirdi. Siyahbeyazlılar, en yakın takipçisi Eyüpspor'un bugün Adana Demir'i yenmesi halinde 5. sıraya gerileyerek Avrupa Kupaları şansını da zora sokacak. Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye elenen Kartal'ın Konyaspor'dan aldığı yenilgi taraftarlara da tribünde isyan bayrağını açtırdı.

ÖZÜR DİLEDİLER

Maçın son bölümünde başlayan taraftarların tepkisi 90 dakika sonunda da devam etti. Futbolcular, tribünleri terk etmeyen taraftarların "O takım gelecek, hesap verecek!" tezahüratı üzerine solunma odasından sahaya geri dönerek ve tribünlerden özür diledi. Gelecek hafta sonu Göztepe'ye konuk olacak Kartal, Hatay (İ), F.Bahçe (D), Adana Demir (İ), Alanya (D), Ç.Rizespor (İ) ve Bodrum Futbol Kulübü (D) ile karşılaşacak.

SOLSKJAER'DEN ACI İTİRAF

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 2-0 kaybettikleri ve siyahbeyazlı taraftarların yoğun tepki gösterdikleri RAMS Başakşehir maçının ardından konuştu. Acı bir itirafta bulunan Norveçli teknik patron, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftarlarımız da haklı olarak hayal kırıklığı yaşıyor. Tepkilerinde haklılar. Ben, oyuncularım ve stadyum acı çekiyoruz.Çok zor bir sezon geçiriyoruz. Artık yazı beklemek zorundayız. İlaç kurtarmaz, bu takıma ameliyat lazım" ifadelerini kullandı.

SON 5 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile çıkışa geçen ve 4'te 4 ya-yaparak gözünü 3. sıraya diken parak Beşiktaş, bu serinin ardından düşüşe geçti. Kartal, son 5 maçta sadece lider G.Saray'ı yenerken, 3 yenilgi ve bir beraberlikle büyük çöküş yaşadı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte 11 puanlık bir kayıp yaşayarak tepiki topladı.